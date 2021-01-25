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    25 января 2021, 14:30

    «Это неприятно в любом случае». Эксперт — об отстранении РФ от обсуждения лунной программы

    Артур Блянихов

    Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что представителей России отстранили от обсуждения проектов международной лунной программы Gateway.

    «Конечно, это неприятно в любом случае», — заметил профессор.

    По его словам, в настоящее время космос остается областью для всех, и пока она не превратилась в зону настоящих конфликтов. Специалист напомнил об обещании «Роскосмоса» запустить в конце этого года первый космический аппарат на Луну после длительного срока.

    «Посадка в районе южного полюса, поиск воды и прочее. Это очень интересные проекты», — добавил Вайсберг.