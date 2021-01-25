«Конечно, это неприятно в любом случае», — заметил профессор.

По его словам, в настоящее время космос остается областью для всех, и пока она не превратилась в зону настоящих конфликтов. Специалист напомнил об обещании «Роскосмоса» запустить в конце этого года первый космический аппарат на Луну после длительного срока.

«Посадка в районе южного полюса, поиск воды и прочее. Это очень интересные проекты», — добавил Вайсберг.