«Это неприятно в любом случае». Эксперт — об отстранении РФ от обсуждения лунной программы
Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что представителей России отстранили от обсуждения проектов международной лунной программы Gateway.
«Конечно, это неприятно в любом случае», — заметил профессор.
По его словам, в настоящее время космос остается областью для всех, и пока она не превратилась в зону настоящих конфликтов. Специалист напомнил об обещании «Роскосмоса» запустить в конце этого года первый космический аппарат на Луну после длительного срока.
«Посадка в районе южного полюса, поиск воды и прочее. Это очень интересные проекты», — добавил Вайсберг.