Амосов признался, что его поразила реакция фанатов на ситуацию с Дзюбой после слива интимного видео в Сеть.

«Это неприятная ситуация. <…> То, что все это раздуто, — это не является хорошей характеристикой нашего общества. Про футболиста надо больше говорить с точки зрения футбола», — заметил парламентарий.