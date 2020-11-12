«Это неприятная ситуация». Петербургский депутат — о поведении фанатов после слива видео с Дзюбой
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов назвал Артема Дзюбу выдающимся футболистом, который много сделал для «Зенита». Об этом сообщило РИА ФАН.
Амосов признался, что его поразила реакция фанатов на ситуацию с Дзюбой после слива интимного видео в Сеть.
«Это неприятная ситуация. <…> То, что все это раздуто, — это не является хорошей характеристикой нашего общества. Про футболиста надо больше говорить с точки зрения футбола», — заметил парламентарий.