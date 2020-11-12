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    12 ноября 2020, 16:01

    «Это неприятная ситуация». Петербургский депутат — о поведении фанатов после слива видео с Дзюбой

    Артур Блянихов

    Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов назвал Артема Дзюбу выдающимся футболистом, который много сделал для «Зенита». Об этом сообщило РИА ФАН.

    Амосов признался, что его поразила реакция фанатов на ситуацию с Дзюбой после слива интимного видео в Сеть.

    «Это неприятная ситуация. <…> То, что все это раздуто, — это не является хорошей характеристикой нашего общества. Про футболиста надо больше говорить с точки зрения футбола», — заметил парламентарий.