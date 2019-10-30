«Это немецкая лодка». Подводник — о найденной на дне Балтийского моря субмарине
Председатель совета ветеранов-подводников Балтийского флота Николай Хромов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что в акватории Балтийского моря на глубине 60 метров была обнаружена неизвестная субмарина, сильно поросшая ракушками и илом.
Подводник предположил, что затонувшее в районе Куршской косы судно не советское, а немецкое. По его словам, эта подлодка имела на своем борту от четырех до шести торпед и была способна вести разведку у советских баз в течение одного месяца.
«По силуэту, по расположению шахты РДП, я полагаю, что это подводная лодка фашистской Германии, которая принимала участие в войне на Балтийском море», — заметил Хромов.
По его мнению, субмарина либо попала под таран выходящего транспорта, либо погибла по вине личного состава.