Подводник предположил, что затонувшее в районе Куршской косы судно не советское, а немецкое. По его словам, эта подлодка имела на своем борту от четырех до шести торпед и была способна вести разведку у советских баз в течение одного месяца.

«По силуэту, по расположению шахты РДП, я полагаю, что это подводная лодка фашистской Германии, которая принимала участие в войне на Балтийском море», — заметил Хромов.

По его мнению, субмарина либо попала под таран выходящего транспорта, либо погибла по вине личного состава.