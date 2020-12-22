Депутат Госдумы назвал нелепостью полный отказ от накопительной пенсии

Начисление накопительной части пенсии может прекратиться в течение ближайших трех лет. Полный отказ от нее является нелепостью, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Совсем отказаться от накопительной части пенсии, на мой взгляд это нелепость, потому что во всех странах мира из тех, кто заботится о своих гражданах, такой продукт имеет право на существование. И он работает, но он работает в основном на добровольных началах, то есть без дополнения со стороны государства в большинстве случаев», — пояснила «360» депутат.

Она добавила, что также есть страны, где в накопительную часть вкладывают государство и работодатель. Работник же выступает третьей стороной по договору с пенсионными фондами, которые также вкладывают часть.

«Любые из этих вариантов приемлемы к рассмотрению, но совсем вот просто исключить эту часть пенсии из расчетов, на мой взгляд, недальновидно, потому что, как показывает практика, граждане всегда надеются и вправе рассчитывать на то, чтобы при выходе на пенсию получать ее в достойном эквиваленте», — сказала Бессараб.

По словам депутата, чистой страховой пенсией эти вопросы не получится решить. В итоге Центробанку придется совместно с правительством задуматься о реанимировании накопительной части пенсии. При этом пенсию нужно будет восстановить уже не в том виде, в котором она была заморожена, так как он исчерпал себя.

Ранее зампред Центробанка России Сергей Швецов предположил, что накопительные пенсии могут законодательно «демонтировать». Это произойдет до 2023 года, но уже накопленные суммы останутся на счетах россиян.