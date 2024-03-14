Общество 14 марта 2024, 13:07 «Это не тенденция». Песков — об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу Песков: отмена передачи активов Danone Росимуществу не говорит о тенденции РИА «Новости»

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Решение по отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает общего тренда для подобных случаев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что каждая ситуация рассматривается индивидуально, сообщило РИА «Новости».

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», — указал официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что речи о какой-то общей тенденции быть не может, потому что каждая ситуация рассматривается отдельно.

«Взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов Danone. Указ об этом появился на портале официального опубликования правовых актов.