Эксклюзив 13 апреля 2023, 10:34 «Это не так быстро». Депутат — о вероятности принятия законопроекта о «длинных выходных» в мае Депутат Тарбаев заявил, что Госдума вряд ли примет законопроект о выходных с 1 по 9 мая РИА «Новости»

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Государственная дума вряд ли одобрит в нынешнем году законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Об этом «360» сообщил депутат Сангаджи Тарбаев.

«Думаю, вряд ли в этом году Госдума будет принимать это решение. Инициативу внесли, а по регламенту не так это быстро. Думаю, эта инициатива всерьез рассматриваться на следующий год», — сказал он.

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Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. Согласно инициативе, количество праздничных дней сократится зимой, но увеличится в мае. Парламентарии обосновали предложение нехваткой майских праздников.

Депутат Георгий Арапов заявлял, что подобный опыт в России уже есть. Он напомнил, что в 2022 году такой эксперимент провели в Адыгее.