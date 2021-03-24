«Это не станет дополнительным „днем для пива“». Идею с четырехдневкой оценили в Думе

Депутат Госдумы Сергей Вострецов прокомментировал идею с переходом на четырехдневную рабочую неделю. Парламентария процитировало ИА НСН.

«Это не станет дополнительным „днем для пива“», — заметил Вострецов.

По его словам, людям нужно заниматься семьей, спортом, домом, в конце концов собой. Те, кто не хочет работать, не работают. А тот, кому есть чем занять свое время, займет его. У каждого, по мнению законодателя, есть право на любую деятельность.

«Но трудоголик — это тоже диагноз. А когда мы говорим о самореализации человека на работе, однозначно, что человек не может самореализоваться не только на работе» — добавил депутат.