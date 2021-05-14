«Это не пустые слова»: Ургант пригласил Жириновского на торжественное закрытие своей передачи

Иван Ургант отреагировал на требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского закрыть его передачу. Шоумен пообещал, что просьба политика будет исполнена.

Телеведущий с иронией отметил, что заявления Жириновского, конечно, означают конец передачи «Вечерний Ургант».

«Если Жириновский что-то говорит, мы знаем, это не пустые слова. Этот человек не будет просто так молоть ерунду, чтобы привлечь к себе внимание», — сказал он в эфире нового выпуска своего шоу.

По словам Урганта, лидер ЛДПР будет гостем передачи и проведет ее торжественное закрытие.

Недовольство Жириновского вызвала шутка артиста о его отношениях с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Ургант сравнил их с семейной парой. По словам шоумена, политики похожи на две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться.

«Новое руководство партии придет на один созыв», — добавил он.

Однако Жириновский юмор не оценил. По его мнению, передачу Урганта надо закрыть.

«Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем», — сказал он в комментарии порталу Sobesednik.ru.