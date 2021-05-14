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    14 мая 2021, 12:56

    «Это не пустые слова»: Ургант пригласил Жириновского на торжественное закрытие своей передачи

    Ольга Назаркина

    Иван Ургант отреагировал на требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского закрыть его передачу. Шоумен пообещал, что просьба политика будет исполнена.

    «Это не пустые слова»: Ургант пригласил Жириновского на торжественное закрытие своей передачи

    Телеведущий с иронией отметил, что заявления Жириновского, конечно, означают конец передачи «Вечерний Ургант».

    «Если Жириновский что-то говорит, мы знаем, это не пустые слова. Этот человек не будет просто так молоть ерунду, чтобы привлечь к себе внимание», — сказал он в эфире нового выпуска своего шоу.

    По словам Урганта, лидер ЛДПР будет гостем передачи и проведет ее торжественное закрытие.

    Недовольство Жириновского вызвала шутка артиста о его отношениях с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Ургант сравнил их с семейной парой. По словам шоумена, политики похожи на две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться.

    «Новое руководство партии придет на один созыв», — добавил он.

    Однако Жириновский юмор не оценил. По его мнению, передачу Урганта надо закрыть.

    «Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем», — сказал он в комментарии порталу Sobesednik.ru.