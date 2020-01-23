«Это не побег от прошлого». Пригожин объяснил, почему министр культуры удалила посты в ЖЖ
Продюсер Иосиф Пригожин обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что новый глава российского Минкульта Ольга Любимова удалила из своего блога в Живом Журнале все старые посты.
«Поступок Ольги Любимовой я расцениваю как свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого», — заметил Пригожин.
Он признался, что тоже бы убрал очень многое, если были ему дали должность в сфере госслужбы. Продюсер выразил уверенность, что перед назначением Любимовой на пост министра была проведена хорошая проверка. По словам Пригожина, у нового главы Минкульта есть послужной список, который позволяет ей занимать эту должность.