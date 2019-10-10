«Это не первый случай». В тюменской школе рассказали о рукоприкладстве учителей
«Я считаю сами ученики виноваты, а срывы не только у него случались. Много я повидал слез, криков, истерик и брошенных предметов от моих учителей в этой школе», — сообщил подросток.
Он упомянул конфликт родителей школьников с учителем труда. По его словам, на уроке в начальных классах педагог «зацепил» одного из учеников вешалкой.
«Не прямой удар, только зацепило, и все забыли. Просто не все в Сеть сливают», — сообщил собеседник телеканала.
Подросток добавил, что инцидент с учителем ОБЖ произошел 10 октября (это же подтвердили в региональном департаменте образования). По словам источника, девятый класс, в котором проходило занятие, в школе считают «самым ужасным». А учитель ОБЖ Виктор Садлинский пришел в школу недавно.
«В него чем-то кинули. Теперь уволили. Проверки по школе шастают», — заявил ученик.
Педагога отстранили от занятий после появления видео, на котором Садлинский раздает оплеухи девятиклассникам, кричит на них и матерится. На шее у него висит что-то, похожее на спагетти или веревки.
В группе «Боровский Luxury» во «ВКонтакте» многие пользователи выражают поддержку преподавателю.
«Таких преподавателей все меньше и меньше. Очень достойный учитель!» — написала Зоя Пинигина.
«Создавайте петицию в поддержку преподавателя, мы поддержим», — вторит ей Ирина Лядова.
«Если уволят учителя, то такие „дети“ и их родители посчитают это нормой, и в школе останутся одни учителя-терпилы, это конец всему», — считает Татьяна Говайлер.