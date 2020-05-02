«Это не от большого ума»: ветераны осудили маски с символикой Победы

Сотни объявлений о продаже масок с символикой Дня Победы появились в интернете в преддверии праздника. Некоторые общественники и политики уже осудили такую предприимчивость продавцов. Не остался в стороне и Российский союз ветеранов.

«Я думаю, что это не от большого ума. Медицинская маска есть медицинская маска, она определенного содержания и характера — предназначена для защиты. Я думаю, это переборщили. Это не очень красиво», — заявил во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва» председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев.

Собеседник добавил, что в период пандемии стоит носить обычные медицинские маски, которые могут уберечь от инфекции. Что касается символики праздника, то ее можно разместить в виде наклейки на автомобиле.

Ранее маски с символикой Дня Победы осудили председатель Московской организации ветеранов войны Иван Слухай, председатель Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Галина Клюкина, историк и политолог Юрий Никифоров, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и другие.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти России приняли решение перенести празднование 75-летия Победы на более поздний. 9 мая в Москве состоится воздушный парад, а в городах России прогремят салюты.