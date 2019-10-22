«Это не купленные баночки». Мурманскую чиновницу с красной икрой назвали удачливой рыбачкой

Бывший член общественной палаты Мурманска Андрей Шакров не нашел ничего предосудительного в фото холодильника, забитого банками красной икры, которое выложила мурманская чиновница Юлия Величко на своей странице в Instagram. В разговоре с «360» он высказал мнение, что, скорее всего, эту икру не купили в магазине, а добыли своими руками.

«По баночкам я вижу, что это икра, сделанная самостоятельно. Люди ездили на рыбалку, поймали рыбу и добыли икру. Она не была куплена в магазине. В принципе, когда уезжают на неделю на рыбалку, получается такой объем, насколько я знаю», — отметил чиновник.

Мурманск — это столица рыбалки, там икру не покупают, а «ловят вместе с рыбой», добавил он. А Юлия Величко, по его мнению, не хотела никого обидеть.

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«Это, скорее, показатель удачливости рыбака, туристической привлекательности региона. Вот я, например, какое-то время назад выставил фотографии северного сияния, и несколько моих друзей из Москвы позвонили и сказали, что хотят приехать. Вполне возможно, что этот пост по такой же логике был сделан», — предположил Шакров.

Однако мнение чиновника не разделяют множество интернет-пользователей. Фото открытого холодильника, забитого банками с красной икрой, с игривым комментарием «Кризис? Не, не слышали!» вызвало волну возмущение в социальных сетях. Величко даже пришлось удалить пост и опубликовать извинения.