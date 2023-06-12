Общество 12 июня 2023, 19:42 «Это наши люди». Путин заявил, что жители Донбасса чувствуют себя частью русского народа Президент Путин: люди в Донбассе чувствуют себя частью русского народа РИА «Новости»

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Россия должна защищать жителей Донбасса, потому что они чувствуют себя частью русского народа. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время беседы с ранеными бойцами в госпитале имени Вишневского в Красногорске. Его слова передал ТАСС.

«Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг — встать на их защиту», — сказал глава государства.

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Он поблагодарил бойцов за службу и верность Родине, отметив, что для России это важно, чтобы страна укреплялась и была самостоятельной.

Путин также пообещал, что государство сделает все, чтобы позаботиться о семьях раненых и погибших участников спецоперации.

Ранее появилось видео с церемонии вручения госнаград участникам СВО в госпитале Минобороны. Путин вручил звезду Героя России старшему лейтенанту Юрию Жуланову, который, несмотря на ранение, помог своим товарищам выйти из окружения. Другие военнослужащие получили ордена Мужества.