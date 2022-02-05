«Это наша корова, и мы ее доим». Сергей Селин вспомнил самую крылатую фразу режиссера Бутурлина

Умерший режиссер сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин был очень талантливым и чутким человеком. Об этом «360» рассказал заслуженный артист России Сергей Селин.

Он пояснил, что с Бутурлиным ему довелось работать в двух проектах, но за небольшое время вместе режиссер показался ему очень талантливым и чутким человеком, любящим свое дело и профессию.

«Он докапывался до самой сути и требовал того же от артистов. Очень интересная личность», — заявил Селин, сыгравший известного персонажа, лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в «Улицах разбитых фонарей» и «Убойной силе».

Селин рассказал, что авторство крылатой фразы «Это наша корова, и мы ее доим» из «Убойной силы» принадлежало как раз Бутурлину.

«Александр Рогожкин и Бутурлин предопределили жанр, стиль боевика, детектива. Я буду помнить Виктора Ивановича. Свой первый приз в кино я получил, как раз снимаясь в его картине», — рассказал Селин.

Бутурлина не стало 5 февраля, он ушел из жизни на 75-м году жизни.

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