«Это наш обычный день». Семья из Петербурга станцевала с коляской на тонком льду Онежского озера

Олег Демочкин, который вместе с женой и маленьким ребенком преодолел на коньках 22 километра по тонкому льду Онежского озера, рассказал, что для их семьи такие путешествия привычны. Несмотря на критику в соцсетях, он пообещал не закрывать комментарии.

«Это обычный наш день, ничего мы не добивались. Поехали отдыхать и засняли. У нас есть масса других роликов с Камчатки, Эльбруса», — рассказал Демочкин об их путешествии и танцах по озеру, которое вызвало столь сильные волнения в соцсетях.

В группе «Карелсафари», где работают Демочкины, есть фото и видео и с других путешествий. Они ездили с ребенком не только по льду, но и отдыхать на лодке летом. В группе также есть снимки, которые были сделаны до рождения малыша. По словам Олега Демочкина, они занимаются такими путешествиями всю жизнь.

На вопрос о негативных комментариях Демочкин ответил «360», что они реагируют на критику спокойно и не собираются закрывать комментарии.

«Я думаю, что это люди, которые переживают, что неспособны на такие поступки. Для многих выйти из дома — это уже стресс. Если внимательно изучить аудиторию, которая пишет, это сидельцы по домам, они везде пишут. Кто-то на коньках катается, кто-то пишет. Нас это вообще не беспокоит: не будем комментарии закрывать, пусть люди упражняются. На самом деле они там общаются сами с собой или с такими же, как они», — рассказал Демочкин.

Он также сообщил, что с ним пока не связывался омбудсмен. Демочкин уверен, что в аппарате уполномоченного сказали о проверке только потому, что к ним поступило множество обращений.

Между тем в соцсетях «Карелсафари» пользователи продолжают беспокоиться из-за того, что Демочкины берут на столь опасную прогулку ребенка. В ответ семейство пытается объяснить, что они имеют достаточно опыта и что их сопровождает воздушная подушка.