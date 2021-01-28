«Это нарушение прав человека»: политолог предложил украинцам с паспортами РФ составить коллективный иск

Ограничение в правах обладателей российских паспортов на Украине — полная дискриминация. Таким гражданам нужно составить коллективный иск и направить его в Евросоюз. Об этом «360» рассказал политолог Марат Баширов.

«Это сюжет для того, чтобы он был рассмотрен в Совете Европы, потому что это явное нарушение прав человека и дискриминация. Думаю, что в конечном итоге какая-то группа граждан, которые имеют двойное гражданство Украины и России (а их немало), должны формировать коллективный иск и направлять его в органы Евросоюза. Оставлять просто так это нельзя», — рассказал он.

Он еще раз подчеркнул, что в данном случае речь идет о полном нарушении прав человека. К тому же, по мнению политолога, украинская власть сама уже запуталась, зачем она называет агрессором страну, у которой много чего закупает.

«Думаю, что такой иск они выиграют. <…> Власти еще вводят такое понятие, как „страна-агрессор“, поэтому они окончательно запутались. Потому что они у этой „страны-агрессора“, имея в виду нашу страну, покупают массу товаров, в том числе газ, нефтепродукты и так далее», — объяснил эксперт.

По словам Баширова, действия Киева — политическая игра.

«Определенные люди продолжают разрабатывать взаимоотношения с Россией. Может, их тоже объявить пособниками „страны-агрессора“? Вот тогда будет картинка совсем хороша. Это, кстати, самые богатые люди Украины», — заключил собеседник «360».

На Украине задумались о введении двойного гражданства, чтобы приобщить иностранцев к внутренним проблемам страны. Но обладателей российских паспортов нововведение только ограничит в правах. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Верховную раду. Киевские власти хотят запретить гражданам государства, «признанного агрессором по отношению к Украине», реализацию их избирательных прав.

В пояснительной записке говорится, что ограничение будет действовать до тех пор, пока статус «агрессора» с иностранного государства в Киеве не снимут. Но также предусмотрен вариант, когда украинец может отказаться от второго гражданства.