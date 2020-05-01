«Это на крайний случай»: рефрижераторы для хранения трупов появились в Петербурге

Возле больниц Петербурга появились контейнеры-рефрижераторы. В них планируют хранить тела умерших от последствий заражения коронавирусом до погребения. Пока контейнеры не используют.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева, сейчас в Санкт-Петербурге нет дефицита мест в патологоанатомических отделениях и моргах. Однако городские власти решили на всякий случай установить восемь таких рефрижераторов.

«Скажем так: это некая подстраховка, и на данный момент она не нужна. Количество умерших сейчас вполне соответствует средним показателям. Это на крайний случай, но пока ситуация не располагает к тому, чтобы этими рефрижераторами пользоваться», — приводит агентство слова собеседника.

По последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных 2019-nCoV превысило 4 тысячи человек. От COVID-19 умер 31 житель города. В России за последние сутки выявили рекордное количество случаев заражения — 7933 человека. От болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, скончались 1169 пациентов.