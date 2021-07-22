«Это мы жертвы»: жительница Красноярска заявила, что не била медсестру из-за ПЦР-теста

Жительницы Красноярска, которых обвинили в избиении медсестры, считают, что их оболгали местные СМИ. По их словам, теперь они нигде не могут сдать тест на коронавирус и вопрос, кто будет компенсировать стоимость телефона, который был разбит во время конфликта с медсестрой, тоже остается открытым.

Подробностями скандала одна из женщин поделилась в беседе с «360». Она рассказала, что долгое время чувствовала себя плохо, ее мучила головная боль, поэтому было решено вызвать скорую.

«Медсестра сначала отказывалась брать тест на коронавирус, потому что якобы симптомы были не те. Потом взяла, не подписала никак, просто бросила себе в сумку. Затем, правда, взяла нормально. Оказалось, что он все-таки положительный», — рассказала собеседница «360».

Спустя некоторое время ей нужно было сдать повторный тест, к ним снова приехала та же медсестра. Когда пациентка попросила ее взять мазок и у ее матери, та отказалась. Тогда и произошла перебранка.

«Она разбила телефон, потом еще забаррикадировалась в своей машине. Так сотрудники госучреждений не должны себя вести. Она даже не представилась. Это мы жертвы, мы пострадали. Мы сами вызвали на помощь телевидение и полицию, а все перевернули», — посетовала женщина.

Теперь семья собирается восстанавливать данные разбитого телефона, чтобы предоставить полиции видео, на котором видно, что происходило в квартире в тот день.

Медсестра придерживается другой точки зрения. По ее словам, те, кто ее вызвал, чтобы сделать тест, не вели себя как реально больные люди.

«Я бы взяла мазок, если бы была какая-то клиника, но просто так по требованию пациента мы это делать не обязаны. Женщина не вела себя как больная, включила камеру, крики были такие, что невозможно донести никакую информацию», — рассказала она.

Вся потасовка произошла уже на лестнице. Медсестра добавила, что с горем пополам смогла вырваться и сбежать из подъезда. После этого она обратилась в полицию, зафиксировала побои. Сейчас, по ее словам, на лице все еще остаются кровоподтеки.

Обстоятельства конфликта из-за теста сейчас продолжают выяснять сотрудники полиции.