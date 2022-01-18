«Это мой район и мой город»: Кондуктор накричал на пенсионерку за жалобу на скользкий порог

Конфликт пожилой женщины и кондуктора произошел в одном из автобусов Екатеринбурга. Пенсионерка чуть не упала из-за обледеневших ступенек и попросила кондуктора почисть их. Однако женщина повела себя неадекватно, и устроила скандал с пассажиркой.

По данным E1.ru, конфликт произошел 17 января в автобусе № 42. Кондуктор в ответ на просьбу чуть не поскользнувшейся местной жительницы начала нецензурно выражаться, оскорблять пенсионерку. Другие пассажиры защитили пожилую даму и попросили водителя успокоить кондуктора, но у мужчины ничего не получилось.

«Я сидел в наушниках, слышу — крики на весь автобус. Неадекватный кондуктор, женщина, на ломаном русском орет благим матом на бабушку лет 60–70. <…>Кондуктор заявляла, что это ее район и ее город», — рассказал пассажир того рейса.

В итоге работница транспорта объявила, что всех ненавидит. Чем закончилась история, не уточняется. Издание написало, что раньше на этом маршруте также произошел скандал. Тогда водители автобусов № 05 и № 42 подрались.