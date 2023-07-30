Общество 30 июля 2023, 17:16 Песков не раскрыл, что Путин передал Ким Чен Ыну Пресс-секретарь Песков: президент Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Северокорейскому политику его передал Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею. Однако раскрывать подробности содержания сообщения официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрывать не стал, написало РИА «Новости».

«Это было личное послание», — ответил Песков

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Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня. Россию пригласили почувствовать в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Шойгу и Ким Чен Ын побывали на выставке вооружений в Пхеньяне. Северокорейский лидер показал министру обороны России современные оружие и технику Северной Кореи. Они также обсудили стратегии развития вооружений.

Глава МО РФ вручил Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина. Глава КНДР поблагодарил Шойгу за сообщение, а после оба высокопоставленных лица обменялись подарками.

Тем не менее, некоторые страны нашли в визите Шойгу в Северную Корею скрытый смысл. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министр обороны России ездил КНДР за оружием.