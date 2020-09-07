Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного Правительства и главами муниципалитетов. Губернатор обратил внимание на качество образования в школах, питание и санузлы.

Андрей Воробьев призвал навести порядок в школьных санузлах, чтобы они соответствовали всем требованиям, информация об этом появилась на странице пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.

«Мы строим школы, уделяем внимание качеству образования, стараемся сделать школьное питание доступным и вкусным — это очень важно. Санузлы в школах также должны соответствовать необходимым требованиям. Это — культура и гигиена», — заявил Воробьев.

Подмосковные школы открылись для очного посещения 1 сентября. Обучение проходит с соблюдением правил безопасности. При входе в учреждение стоят антисептики, при индивидуальной работе с учеником учителя надевают маску, в кабинетах регулярно проводят дезинфекцию. Также при входе всем замеряют температуру и если она завышена, то до занятий не допускают.