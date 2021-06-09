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    09 июня 2021, 22:39

    «Это кликбейт». Автоэксперт — о снижении скорости движения внутри городов

    Артур Блянихов

    Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов обсудил с Общественной службой новостей идею со снижением скорости движения в городах с 60 километров в час до 30 километров в час.

    «Сегодняшние заголовки — это кликбейт», — подчеркнул Шкуматов.

    Он объяснил, что речь идет о снижении скорости на локальных участках улиц, где большой поток самокатов, велосипедов и пешеходов.

    «А есть улицы, магистрали, где идея устанавливать скорость 30 километров в час — является бредом», — продолжил автоэксперт.

    Отмечается, что скоростной режим должен устанавливаться из множества критериев и факторов. По словам Шкуматова, это приведет к тому, что в каждом конкретном случае режим скорости будут устанавливать разумно и индивидуально.