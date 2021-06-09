Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов обсудил с Общественной службой новостей идею со снижением скорости движения в городах с 60 километров в час до 30 километров в час.

«Сегодняшние заголовки — это кликбейт», — подчеркнул Шкуматов.

Он объяснил, что речь идет о снижении скорости на локальных участках улиц, где большой поток самокатов, велосипедов и пешеходов.

«А есть улицы, магистрали, где идея устанавливать скорость 30 километров в час — является бредом», — продолжил автоэксперт.

Отмечается, что скоростной режим должен устанавливаться из множества критериев и факторов. По словам Шкуматова, это приведет к тому, что в каждом конкретном случае режим скорости будут устанавливать разумно и индивидуально.