«Это касается жизни каждого». Мать погибшего после удара шокером захотела широкой огласки, чтобы это не повторилось

Дмитрий Харченко из Иркутска погиб в такси после удара шокером. Мать молодого человека в беседе с «360» сказала, что произошедшее с ее сыном касается жизни каждого.

Марина Харченко уточнила, что Дмитрий ехал домой и уснул. Самостоятельно таксист юношу разбудить не смог, поэтому решил обратиться за помощью.

«Встретил патруль ППС, и они [Диму] решили разбудить электрошокером. Потом он умер», — поделилась женщина.

Сейчас идут следственные действия, и близкие 24-летнего парня ждут окончательных результатов экспертизы. Марина уверена: даже если ее сын погиб не из-за удара шокером, применение устройства в подобной ситуации нормальным назвать нельзя.

«Он не сопротивлялся. <…> Я хотела бы, чтобы об этом знали. Потому что это касается жизни каждого человека. Страшно, когда у таких дебилов оказываются средства защиты, а тем более оружие. Они не понимают, зачем оно предназначено», — заключила мать Дмитрия.

После случившегося возбудили уголовное дело, а двух полицейских, которые «будили» пассажира такси электрошокером, уволили и арестовали на два месяца.