«Это как своего ребенка отдать»: жительница Петербурга рассказала, как отбила енота у вооруженного хулигана

Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу, пытаясь отобрать ручного енота у прохожей. Но женщина при помощи прохожих смогла отбиться от хулигана. Пострадавшую зовут Елена. Она работает в организации «Енотодрайв», где содержатся животные. Подробностями нападения она поделилась с «360».

По ее словам, она шла домой пешком и решила заодно выгулять енота.

«Он у меня ручной. Так вот и прогулялись», — поделилась она.

Когда Елена вместе с питомцем проходила по улице Бабушкина, то сначала раздался хлопок, а потом к ним начал подходить неизвестный мужчина с пистолетом в руках. Хулиган был пьян и схватил енота за поводок.

«Потеряла все человеческое достоинство, на колени упала, просила нас не трогать. Я говорю, что не отдам енота. Это как своего ребенка отдать. Он его тянул вверх, а я вниз», — поделилась Елена.

На помощь к женщине пришли прохожие. Один из мужчин отобрал енота у хулигана и вернул его владелице. Тут же на место прибыла полиция, которая забрала пьяного хулигана.

По словам Елены, не пострадал ни она сама, ни енот. Про нападавшего ей рассказали местные жители. Они назвали его не очень адекватным мужчиной, который содержит питомник с кошками.

По данным «Фонтанки», полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство».