Общество 18 ноября 2022, 03:59 «Это как глоток живой воды». Бут заявил, что не теряет надежду на возвращение в Россию Заключенный в США Виктор Бут: не теряю надежды на возвращение домой в Россию РИА «Новости»

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Российский предприниматель Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме «Марион», не потерял надежду на возвращение домой в Россию. Прошедший в апреле обмен заключенными между Россией и США дает заключенному веру в лучшее. «Известиям» удалось побеседовать с россиянином при посредничестве его супруги Аллы Бут.

После перевода в спецблок российским представителям разрешили лишь дважды посетить заключенного. Недавно к Буту пустили посла России в США Анатолия Антонова.

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«Я, безусловно, чувствую поддержку со стороны соотечественников, моей страны и особенно — со стороны посольства России, так как недавно меня посетил посол РФ в США Анатолий Антонов. Мы разговаривали почти полтора часа. <…> Это как глоток живой воды», — заявил Виктор Бут.

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Россиянин рассказал, что знает о письмах, которые в соцсетях и на электронную почту пишут в его поддержку соотечественники, их ему зачитывает супруга. По поводу обмена Бут выразил осторожную надежду, что разговоры не останутся только разговорами.

«Очень тяжело об этом думать. Но я все-таки не теряю надежды, что в ближайшее время смогу вернуться домой к семье», — отметил Бут.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от доброй воли США и от того, как скоро стороны смогут договориться.