«Это явное недопонимание». Вуз объяснился за преподавателя, уговаривавшего инвалида забрать документы

По данным издания, абитуриентка Дженнет Базарова, передвигающаяся на коляске, поступила в Московский университет управления Правительства Москвы имени Лужкова. По ее словам, она приехала в вуз и один из преподавателей, увидев ее, начал уговаривать ее забрать документы.

«Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!» — цитирует педагога абитуриентка.

Сергей Кашкадамов объяснил слова профессора тем, что у нее очень сложная жизненная ситуация из-за серьезной болезни отца.

«И она, видимо, как-то неуравновешенно, взвинченно это ответила. Она имела в виду, что у нас в университете нет бюджетных мест в принципе», — обратил внимание собеседник издания.

Он напомнил, что во многих вузах есть специальные бюджетные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут поступить вне конкурса. А МГУУ Правительства Москвы не может этого предложить.

Кашкадамов заверил, что Базаровой не отказали в приеме. Вуз забрал документы и в конце августа ее, как и всех остальных абитуриентов, зачислят приказом ректора.