«Это может быть их тайной»: в Союзе женщин России раскритиковали идею о налоге на бездетность

В Союзе женщин России раскритиковали идею о налоге для бездетных жителей страны. Председатель организации Екатерина Лахова возмутилась, ведь не будет же каждая бесплодная семья доказывать, что не нарочно отказывается завести ребенка.

«Кто и откуда знает, сознательно или несознательно отказывается заводить детей. У нас такой высокий процент бесплодных браков, как это возможно. Они не могут родить ребенка, они лечатся годами. Ну это глупость какая-то. <…> Как это проверять, справку давать, что ли? <…> Это их тайна, может быть, почему они должны нести справку, чтобы не платить налог», — заявила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

В Минфине России уже также заявили, что не рассматривают подобное предложение.

Ранее 12 октября председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила, что в России нужно ввести налог на бездетность. Она считает, что это решение помогло бы вывести страну из «демографической ямы». Бездетные граждане репродуктивного возраста должны платить 500 рублей в месяц за свое осознанное решение. Тех, кто не может иметь детей по медицинским показателям, этот налог, по мнению Буцкой, затронуть не должен.