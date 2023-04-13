Важное 13 апреля 2023, 12:53 «Это идея Путина, я точно знаю». Песков назвал ключевую цель работы президента России Песков: главная идея и ключевая цель Путина в том, чтобы людям было лучше РИА «Новости»

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Для президента России Владимира Путина ключевой целью является улучшение жизни граждан, в этом — его главная идея, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с участниками «Мастерской новых медиа». Он подчеркнул, что именно на это направлена работа лидера страны.

Представитель Кремля отметил, что поисков национальной идеи было немало, но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях президента речь всегда идет о том, чтобы людям было лучше.

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«И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что имеет в виду в том числе развитие страны в социальной и экономической областях, продолжение всех государственных социальных обязательств.

«Это повышение уровня жизни людей. Это решение первоочередных проблем», — пояснил он.