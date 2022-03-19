«Это идеальный шторм». Названы факторы резкого роста цен в России

Цены на товары никогда не были стабильными. После роста они всегда падают и наоборот. Сегодня рост цен в российских магазинах вызван целым рядом факторов. Все они связаны с неопределенностью экономики. Об этом «360» заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высше школы экономики Георгий Остапкович.

Он пояснил, что просчитать, какая ситуация будет в ближайшем будущем не могут ни регуляторы, ни бизнес, ни покупатели. При этом все они пытаются сэкономить или заработать, чтобы не

«Сейчас вступил в действие ажиотажный спрос. В этих случая предприниматели всегда поднимают цены. Раз товар покупают активно, то цены могут подняться в полтора два раза», — отметил Остапкович.

Эксперт напомнил, что по данным Росстата, цены в последние две недели увеличивались сразу на 2%. Долго продолжатся такая ситуация просто не может. К концу года не будет роста цен на 104%.

«Вот эти последние две недели мы переживали идеальный шторм. Когда есть ажиотаж, экономическая неопределенность, никто не знает, что будет с логистикой, с поставками. Поэтому продавцы увеличивают цены, чтобы отбить последующие риски. Но ситуация улучшится», — подытожил эксперт.

После резкого повышения цен на продукты ряд московских торговых сетей ввели ограничение наценки на овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб и молоко. По данным пресс-службы столичного управления Федеральной антимонопольной службы, к инициативе присоединились ретейлеры: «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг» и «Мясновъ».