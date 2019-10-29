«Может произойти что угодно»: в Совфеде оценили перспективы развода войск в Донбассе Подробнее

«Если развод сил начался — это хорошо», — заметил парламентарий.

По обозначил важность того, чтобы Киев выполнял свои обещания, поскольку на пути выполнения достигнутых договоренностей есть еще много подводных камней. По словам законодателя, процесс разведения сил должен показать, есть ли еще в Незалежной официальная власть.

Уточняется, что о разведении сил и средств в Золотом сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко. Он объяснил задержку тем, что отведение должно быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ.