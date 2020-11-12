Парламентарий напомнила, что решение по выплатам уже действует, так как оно было введено не сегодня. Она заметила, что в наиболее сложном материальном положении находятся семьи с детьми. Мать не может работать, поскольку должна сидеть с маленьким ребенком.

«Это хорошая поддержка для тех семей, в которых есть маленькие дети, где мамы, как правило, не работают», — обратила внимание зампред Комитета Совфеда по социальной политике.