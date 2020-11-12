«Это хорошая поддержка». Сенатор Бибикова — о выплатах на детей из малообеспеченных семей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова обсудила с RT решение российского правительства направить дополнительно 62 миллиарда рублей на пособия малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет.
Парламентарий напомнила, что решение по выплатам уже действует, так как оно было введено не сегодня. Она заметила, что в наиболее сложном материальном положении находятся семьи с детьми. Мать не может работать, поскольку должна сидеть с маленьким ребенком.
«Это хорошая поддержка для тех семей, в которых есть маленькие дети, где мамы, как правило, не работают», — обратила внимание зампред Комитета Совфеда по социальной политике.