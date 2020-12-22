«Это характеризует украинское сообщество», — заметил член Комитета Совфеда по международным делам.

Он выразил сожаление, что все украинское общество пронизано подобными «неадекватными личностями», которые с помощью таких «сумасбродных» идей пытаются встряхнуть руководство Незалежной.