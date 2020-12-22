«Это характеризует украинское сообщество». Цеков — об идее Свереды устроить России Перл-Харбор
Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT предложение украинского политолога Зиновия Свереды устроить России Перл-Харбор и «взорвать Керченский мост».
«Это характеризует украинское сообщество», — заметил член Комитета Совфеда по международным делам.
Он выразил сожаление, что все украинское общество пронизано подобными «неадекватными личностями», которые с помощью таких «сумасбродных» идей пытаются встряхнуть руководство Незалежной.