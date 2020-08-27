Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что не будет лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора. Ранее об этом просили студенты и преподаватели университета.

На требование студентов и даже некоторых преподавателей лишить белорусского лидера почетного звания Виктор Садовничий ответил отказом, сообщает ТАСС.

Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела Виктор Садовничий ректор МГУ.

Ранее стало известно о подписанном обращении на имя ректора МГУ. Студенты, выпускники и преподаватели университета просили лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора. Авторы документа были уверены, что нынешняя политика белорусского президента вредит имиджу МГУ, сообщает Газета.ru.

Митинги в Белоруссии начались 9 августа, сразу после оглашения предварительных результатов выборов. В ходе протестных акций силовики применяли против митингующих слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые пули.