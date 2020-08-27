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    27 августа 2020, 11:39

    «Это глупость»: ректор МГУ — о требовании лишить Лукашенко звания почетного профессора

    Анастасия Калинина

    Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что не будет лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора. Ранее об этом просили студенты и преподаватели университета.

    На требование студентов и даже некоторых преподавателей лишить белорусского лидера почетного звания Виктор Садовничий ответил отказом, сообщает ТАСС.

    Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела

    Виктор Садовничийректор МГУ.

    Ранее стало известно о подписанном обращении на имя ректора МГУ. Студенты, выпускники и преподаватели университета просили лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора. Авторы документа были уверены, что нынешняя политика белорусского президента вредит имиджу МГУ, сообщает Газета.ru.

    Митинги в Белоруссии начались 9 августа, сразу после оглашения предварительных результатов выборов. В ходе протестных акций силовики применяли против митингующих слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые пули.

    Новости SMI.FM