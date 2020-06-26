«Это фантастическая возможность». Актриса Мария Аронова проголосовала дома

В России второй день проходит голосование по поправкам в Конституцию. Сделать свой выбор можно несколькими способами — на избирательном участке или дома. Актриса, народная артистка России Мария Аронова выбрала второй вариант и поблагодарила за такую возможность.

Мария Аронова решила проголосовать по поправкам в Конституцию дома, чтобы избежать риск заражения инфекцией.

«Вы знаете, у меня пожилые родители, с которым я встречаюсь, у нас маленькие детки, ко мне приезжает большое количество людей не самых здоровых из родственников. Поэтому то, что государство придумало такую фантастическую возможность [возможность голосования на дому], я счастлива необыкновенно. Это очень удобно», — отметила актриса.

Она добавила, голосовать просто необходимо. Это наше гражданское право, и им нужно пользоваться.

«Я считаю, что голосовать нужно. Это мое личное мнение. Я всегда хожу на выборы, для меня это очень важно. Я верю в то, что мой голос что-то значит в этой жизни. Я убеждена в том, что мы, конечно, потрясающий народ, заслуживающий всяческого счастья в этой жизни», — сказала Аронова.

В России продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Первый день прошел без нарушений. Участие в голосовании приняли более 10 миллионов человек. Для того, чтобы принять участие, можно прийти в свою участковую избирательную комиссию, каждая работает каждый день — до 1 июля включительно.