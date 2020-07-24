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    24 июля 2020, 14:40

    В Российском союзе туриндустрии назвали «отрадным фактом» возобновление международного авиасообщения

    Андрей Иванов , Екатерина Андронова

    Новость о том, что Россия с 1 августа возобновляет международные пассажирские авиаперевозки очень порадовала руководство Российского союза туриндустрии. В разговоре с «360» вице-президент организации Юрий Барзыкин назвал это сообщение отрадным фактом и выразил надежду на расширение списка стран, куда будут летать самолеты, в скором будущем.
    В Российском союзе туриндустрии назвали «отрадным фактом» возобновление международного авиасообщения

    «Это, конечно, факт отрадный, тем более, что это только начало. Но сам факт, что открывается международное авиасообщение это очень неплохо. Будет расширяться и география по странам постепенно и по регионам, откуда будут вылеты. Пока это Москва, Санкт-Петербург, Ростов. Надо отметить, что это регулярные рейсы. Это не только и не столько туристические направления, но и деловые полеты, по семейным обстоятельствам — все то, что связано с обычным авиасообщением», — заявил Барзыкин.

    Собеседник добавил, что когда расширят сеть перелетов и вернут чартерные рейсы, тогда уже можно будет говорить о восстановлении туристского потока.

    Ранее стало известно, что Россия с 1 августа постепенно начнет возобновлять международные пассажирские авиаперевозки. Первыми тремя странами, куда полетят самолеты из России будут Турция, Великобритания и Танзания.

    Новости SMI.FM