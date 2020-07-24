В Российском союзе туриндустрии назвали «отрадным фактом» возобновление международного авиасообщения
«Это, конечно, факт отрадный, тем более, что это только начало. Но сам факт, что открывается международное авиасообщение это очень неплохо. Будет расширяться и география по странам постепенно и по регионам, откуда будут вылеты. Пока это Москва, Санкт-Петербург, Ростов. Надо отметить, что это регулярные рейсы. Это не только и не столько туристические направления, но и деловые полеты, по семейным обстоятельствам — все то, что связано с обычным авиасообщением», — заявил Барзыкин.
Собеседник добавил, что когда расширят сеть перелетов и вернут чартерные рейсы, тогда уже можно будет говорить о восстановлении туристского потока.
Ранее стало известно, что Россия с 1 августа постепенно начнет возобновлять международные пассажирские авиаперевозки. Первыми тремя странами, куда полетят самолеты из России будут Турция, Великобритания и Танзания.