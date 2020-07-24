В Российском союзе туриндустрии назвали «отрадным фактом» возобновление международного авиасообщения

Новость о том, что Россия с 1 августа возобновляет международные пассажирские авиаперевозки очень порадовала руководство Российского союза туриндустрии. В разговоре с «360» вице-президент организации Юрий Барзыкин назвал это сообщение отрадным фактом и выразил надежду на расширение списка стран, куда будут летать самолеты, в скором будущем.

«Это, конечно, факт отрадный, тем более, что это только начало. Но сам факт, что открывается международное авиасообщение это очень неплохо. Будет расширяться и география по странам постепенно и по регионам, откуда будут вылеты. Пока это Москва, Санкт-Петербург, Ростов. Надо отметить, что это регулярные рейсы. Это не только и не столько туристические направления, но и деловые полеты, по семейным обстоятельствам — все то, что связано с обычным авиасообщением», — заявил Барзыкин.

Собеседник добавил, что когда расширят сеть перелетов и вернут чартерные рейсы, тогда уже можно будет говорить о восстановлении туристского потока.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа постепенно начнет возобновлять международные пассажирские авиаперевозки. Первыми тремя странами, куда полетят самолеты из России будут Турция, Великобритания и Танзания.