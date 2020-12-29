«Это его забалтывание». Опубликованы видеомемуары Бориса Ельцина, где он объясняет несогласия с Горбачевым

Разговор записали уже после отставки Бориса Ельцина с поста президента России.

«Все началось с 19-й партконференции, когда я понял, что нам с Горбачевым не по пути. Эти его полумеры, это его забалтывание — это ни к чему не приведет. Этот его „улучшенный социализм“, опять новая форма социализма — это не тот путь для страны, и мы должны были разойтись с ним», — вспоминал бывший глава страны.

Ельцин боялся, что противостояние с Михаилом Горбачевым может привести к гражданской войне, поэтому он решил тянуть с Союзным договором. Экс-президент не был согласен с последним генеральным секретарем ЦК КПСС по налогам. Все деньги должны были идти в союзную казну, после чего их вновь нужно было разделять по республикам.

Ельцин считал, что каждая республика должны была нанимать союзные органы и платить им для выполнения союзных функций, а налоги бы оставались внутри региона.