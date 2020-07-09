По словам Баширова, если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала могли обвинить во взяточничестве. Специалист напомнил, что чиновника задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли с правоохранителями на сделку.

«Это чисто криминальная история. Никакой политики здесь я не вижу. Правда, политические последствия, разумеется, будут», — добавил собеседник издания.