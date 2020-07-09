«Это чисто криминальная история». Политолог — о задержании хабаровского губернатора
Политолог Марат Баширов обсудил с «Ридусом» задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала.
По словам Баширова, если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала могли обвинить во взяточничестве. Специалист напомнил, что чиновника задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли с правоохранителями на сделку.
«Это чисто криминальная история. Никакой политики здесь я не вижу. Правда, политические последствия, разумеется, будут», — добавил собеседник издания.