«Это было еще в Российской империи». Богослов Кураев ответил на предложение ввести многоженство

Российский религиозный и общественный деятель, богослов и публицист Андрей Кураев сообщил «360», что в многоженстве нет ничего необычного для России, так как оно практиковалось еще во времена Российской империи.

Это заявление он сделал в ответ на предложение муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова легализовать многоженство на территории всей страны.

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По мнению мусульманского лидера, эта мера позволит решить социальные проблемы, связанные со значительным численным преимуществом женщин. Кроме того, многоженство может стать гарантом соблюдения прав женщин. Поэтому муфтий предложил рассмотреть его предложение компетентным органам с привлечением знатоков исламского законодательства.

«Я не считаю, что это предложение „ужас-ужас-ужас“. В Российской империи это было, когда разные регионы и конфессиональные группы могли жить по своим уставам. Мусульмане Кавказа жили по законам шариата, и их право признавалось российской властью. Калмыки жили по степному уложению, своему закону», — напомнил Кураев.

Муфтий Москвы в своем заявлении также подчеркнул, что в случае введения многоженства будет «намного меньше той греховности и блуда», которые сейчас так стремительно распространяются».

«Я не собираюсь вдаваться в подробности сексуального поведения мусульман, от чего им нужно избавляться. Но раз муфтий так говорит, значит, он лучше знает свою паству», — отметил Андрей Кураев.