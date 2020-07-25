«Это был полный провал»: Пушков объяснил, почему обвинил Горбачева в геополитической капитуляции

«Сам Михаил Горбачев прокомментировал такую точку зрения невнятно: „Чепуха. За этим ничего не стоит“. Но это не ответ — это лишь пустая и лишенная смыла отговорка. 30 лет тому назад в Архызе произошла не „чепуха“, а историческая драма. <…> Это был полный провал его (Горбачева — прим. ред.) политики и отказ защищать национальные интересы страны», — цитирует «Московский комсомолец» Пушкова.

Сенатор добавил, что из-за расширения НАТО на восток Советский Союз понес политический, экономический и моральный ущерб, тогда как самому Горбачеву тогда было вообще не до внешней политики.

Свои обвинения Пушков выстроил на сообщении спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта. Он рассказал, что 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на вхождение объединенной Германии в НАТО. По мнению сенатора, бывшего советского лидера тогда заботила Нобелевская премия, а не защита национальных интересов.