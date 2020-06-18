По словам парламентария, Шолохов был жизнелюбивым человеком, который не признавал уныния и не терпел, если окружающие впадали в такое настроение.

«А будучи тем типом людей, о которых принято говорить „душа компании“, он с легкостью развеивал любые его (уныния — прим. ред.) признаки», — обратил внимание собеседник издания.

Он добавил, что от писателя исходило ощущение надежности и уверенности, поскольку, по его словам, Шолохов всегда помогал находить ответ на самый сложный вопрос.