    18 июня 2020, 20:54

    «Это был человек удивительного жизнелюбия». Внук Шолохова — о своем дедушке

    Артур Блянихов

    Внук писателя Михаила Шолохова, депутат Госдумы Александр Шолохов рассказал «Экспресс газете», каким ему запомнился его дед.

    По словам парламентария, Шолохов был жизнелюбивым человеком, который не признавал уныния и не терпел, если окружающие впадали в такое настроение.

    «А будучи тем типом людей, о которых принято говорить „душа компании“, он с легкостью развеивал любые его (уныния — прим. ред.) признаки», — обратил внимание собеседник издания.

    Он добавил, что от писателя исходило ощущение надежности и уверенности, поскольку, по его словам, Шолохов всегда помогал находить ответ на самый сложный вопрос.