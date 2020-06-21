«Это будущее нашей страны». Врач — о важности поправки к Конституции о детях
«Новым станет включение в Конституцию пункта о том, что главными вопросами государства будут защита института брака как союза мужчины и женщины; защита семьи — материнства, отцовства, детства; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Это те вопросы, которые ранее не были закреплены в основном законе нашего государства», — отметила Ирина Назарова в разговоре с изданием Metro.
Врач напомнила, что в разных кодексах понятие семьи трактуется по-разному. А общее определение может дать только Конституция.
По мнению Назаровой, поправки к Конституции предполагают внесение изменений не в сухой юридический документ, а в книгу, по которой все будут жить.
Дети — это ведь самое главное, что у нас есть, это будущее нашей страны, а семья — это основа для каждого человека и для любого государстваИрина Назарова.
Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня в течение недели. Основным днем голосования станет 1 июля, его объявили выходным.