Врач московской больницы имени Плетнева посчитала поправки к Конституции очень важными, потому что дети — самое главное, что существует, и это будет закреплено. Ирина Назарова напомнила, что раньше в основном законе не было четкого определения семьи.

«Новым станет включение в Конституцию пункта о том, что главными вопросами государства будут защита института брака как союза мужчины и женщины; защита семьи — материнства, отцовства, детства; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Это те вопросы, которые ранее не были закреплены в основном законе нашего государства», — отметила Ирина Назарова в разговоре с изданием Metro.

Врач напомнила, что в разных кодексах понятие семьи трактуется по-разному. А общее определение может дать только Конституция.

По мнению Назаровой, поправки к Конституции предполагают внесение изменений не в сухой юридический документ, а в книгу, по которой все будут жить.

Дети — это ведь самое главное, что у нас есть, это будущее нашей страны, а семья — это основа для каждого человека и для любого государства Ирина Назарова.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня в течение недели. Основным днем голосования станет 1 июля, его объявили выходным.