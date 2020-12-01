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    01 декабря 2020, 14:05

    «Это будет связано с наличием судимости». Депутат — об идее лишать права на приобретение оружия

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Эрнест Валеев обсудил с RT предложение пожизненно лишать россиян права на покупку оружия за участие в массовых беспорядках и несанкционированных акциях.

    Валеев объяснил, что, если подобные законодательные инициативы появятся, то они будут связаны «именно с правовыми последствиями привлечения к административной ответственности или привлечения к уголовной ответственности».

    Парламентарий напомнил, что человек лишается многих других прав, если у него не будет погашена судимость.

    «Но это будет связано именно с наличием судимости», — указал первый зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции.