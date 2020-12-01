Валеев объяснил, что, если подобные законодательные инициативы появятся, то они будут связаны «именно с правовыми последствиями привлечения к административной ответственности или привлечения к уголовной ответственности».

Парламентарий напомнил, что человек лишается многих других прав, если у него не будет погашена судимость.

«Но это будет связано именно с наличием судимости», — указал первый зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции.