«Если будущим водителям будут дополнительно рассказывать о причинах аварийности, очагах аварийности, ничего в этом плохого не вижу. Это будет очень полезно», — заметил специалист.

По его мнению, подобные инициативы заслуживают обсуждения, поскольку предупреждение аварии — это важнейшая функция ПДД. По словам Похмелкина, автомобилист должен осознавать и понимать, какие фактору влекут за собой повышенную аварийность.

«Вопрос в том, как эта идея будет исполнена и как она повлияет на характер экзамена. Нужно смотреть, как это будет отражено в билетах, какие будут вопросы и на что они будут нацелены», — добавил эксперт.