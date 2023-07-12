Эксклюзив 12 июля 2023, 03:00 «Это большое дело». Академик Ройтберг рассказал, зачем нужен ИИ в медицине Академик Ройтберг: внедрение ИИ в медицину снимает рутинные обязанности с врачей Телеканал «360»

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Технологии искусственного интеллекта уже давно применяются в разных сферах жизни человека. Медицина не стала исключением. Как рассказал «360» основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг, использование ИИ помогает избавить врачей от рутинных обязанностей, а также является уникальной возможностью вступить в новую реальность.

По его словам, в центре «Медицина» уже давно используют возможности ИИ. Например, специальный робот распознает рентгеновские снимки. Чтобы изучить этот навык, нейросети потребовалось показать около 550 тысяч снимков.

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«Он пишет заключения <…> В конце пишет „все хорошо“ или „там справа — посмотреть“. В 1% он пишет: „Я не знаю, разбирайтесь сами“. В 96% врач посмотрел и просто прописывает, потому что он пишет тщательно, он не делает ошибок. Около 2-3% это расхождение. В этом случае мы выносим на консилиум, и оказалось что в половине случаев консилиум занимает сторону робота», — рассказал Ройтберг.

По мнению специалиста, такие возможности помогают врачам снять с себя рутинные задачи и получить время для дальнейшего развития. Похожий пример Ройтберг привел с чатом GPT. Нейросеть с таким навыком будет полезна в первичной помощи для пациентов.

«Потому что у этого чата есть адское терпение отвечать спокойно. Кстати, в 02:00 можете ему позвонить. Это большое дело. Что из этого выйдет? — Много», — объяснил Ройтберг.

Также президент центра «Медицина» рассказал, что жители Московской области могут получить бесплатное лечение в его клинике — по полису ОМС. По словам врача, это также распространяется на лучевую терапию и радионуклидную терапию, которую делают далеко не везде.