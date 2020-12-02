«Это безответственно»: Онищенко заявил о вине фанатов, посетивших концерт Басты

Выступления артиста в конце ноября стали причиной скандала. Музыканта, его команду и организаторов мероприятий обвинили в проведении концертов в период пандемии коронавируса. В итоге ледовый дворец, в котором люди могли бы заниматься спортом, закрыли на три месяца. Кроме этого, на администрацию дворца наложили штраф.

Онищенко подчеркнул, что, если бы рэперу не позволили проводить концерт, его выступление не состоялось бы. Поэтому наказывается учреждение, в котором произошло нарушение.

«Но, с другой стороны, — напрашивается и такой вопрос: а вот те, кто пришел на этот концерт, разве они не виноваты? <…> Они же тоже не должны сейчас, в пандемию, посещать подобные мероприятия. Это безответственно», — отметил депутат.

Он уточнил, что человеку достаточно одного часа времяпровождения в общественном месте для заражения коронавирусом.