«Это безобразие»: Онищенко возмутился длинными новогодними праздниками

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал недовольство слишком длинными новогодними праздниками.

Министерство труда презентовало проект плана постановления правительства России о переносе выходных дней в будущем году. Так, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а выходные 2 и 3 января планируют перенести на 5 ноября и 31 декабря.

«Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы еще 10 дней будем бражничать. Мы не даем ничего человеку, кроме промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания», — процитировал политического деятеля сайт Ura.ru.

Он отметил, что раньше сам, как и другие граждане России, работал до вечера 31 декабря, встречал Новый год, а 2 января выходил на работу. По его мнению, людей устраивал такой режим. Онищенко подчеркнул, что представители Минтруда несколько раз обещали сократить число выходных дней в этот период. Он заметил, многие хотят работать, но не имеют такой возможности.