«Это безалаберность»: Мишустин отчитал власти Комсомольска-на-Амуре

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал в Комсомольске-на-Амуре и осмотрел детский больничный комплекс, строительство которого заморожено. Как сообщил ТАСС, глава правительства пообещал помочь в завершении проекта.

Строительство больничного комплекса для детей в Комсомольске-на-Амуре началось еще в 2017 году. Там планировалось принимать для медицинской помощи примерно 90 тысяч детей. Но при строительстве обнаружились ошибки в документации, из-за которых оказалось, что денег на работы не хватает. В результате подрядчик отказался выполнять строительство.

Михаил Мишустин расспросил, почему настолько важный для города и всего региона проект не удалось достроить. Он подчеркнул, что это безалаберность, с которой он уже встречался на стройке аэропорта в Хабаровске.

«А кто будет отвечать за то, сколько детей в это время болело, скольким не была оказана помощь в это трудное ковидное время? Это беда», — сказал премьер.

Мишустин пообещал, что деньги на строительство больницы найдутся в федеральном бюджете. Но отметил, что на вопрос о том, кто виноват, тоже нужно отвечать. У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество, подчеркнул премьер. Он подчеркнул, что средства будут выделены под личную ответственность врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Ранее российский премьер поручил ускорить оказание помощи всем, кто пострадал от паводка в Хабаровском крае. Кроме того, Михаил Мишустин сказал ускорить строительство гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке, которые защитят людей от воды.