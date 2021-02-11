Депутат Госдумы Николай Рыжак заметил, что для жителей Украины, стран СНГ и прибалтийских республик надо ввести карты соотечественников. Парламентария процитировало РИА ФАН.

«Это актуальный вопрос. Россия сейчас с учетом ее окрепших позиций должна сделать все для своих соотечественников. Мы будем поднимать эти вопросы», — отметил законодатель.

Он также прокомментировал свою недавнюю поездку в ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы). По его мнению, большая часть евродепутатов настроена на конструктивный диалог с Россией.

«Европа разная. Есть Европа с устоявшимися демократическими государствами, а есть часть государств, которые, как они считают, освободились от нашего ига. Это наиболее оголтелая часть, некультурная, скатывающаяся на навешивание оскорбительных ярлыков в адрес России», — обратил внимание Рыжак.