Общество 18 мая 2023, 05:38 «Это ад, врагу не пожелаю». Мужчины за 40 поделились главными проблемами своего возраста Мужчины за 40 рассказали, что главной проблемой в этом возрасте стали свидания Freepik

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Мужчины старше 40 лет обсудили на форуме Reddit с какими проблемами чаще всего сталкиваются в этом возрасте. Выяснилось, что комментаторов волнуют знакомства, свидания и сексуальная жизнь.

«Ходить на свидания после 40 лет и 15 лет брака — это ад, врагу не пожелаю», — признался один из пользователей.

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В этой ветке развернулось бурное обсуждение преимуществ и недостатков романтических отношений после 40. Один из пользователей признал, что сексуальная жизнь у него не заладилась.

«Секс, мой секс кончился в 43», — признался юзер.

Также мужчины рассказали о плохом здоровье и выразили недовольство, что врачи воспринимают возрастные изменения как должное.

«Проблемы со здоровьем, а когда говоришь с врачом, он отвечает: конечно, в вашем возрасте это нормально», — поведал один из комментаторов.

Еще один пользователь признался, что ему стало сложно вставать с пола. Также у мужчин вызывают подавленность признаки старения.

Британский 49-летний певец Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу после отказа от приема тестостерона, которым он лечил депрессию. Супруга исполнителя не считает это проблемой.