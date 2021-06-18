Этнотропу и площадки возведут в Харампуре для туристов

В деревне Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа России разместят новую экспозицию для туристов. Местная молодежь предложила создать в лесу этнотропу. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы района Антона Колодина.

В деревне планируют установить семь энтоплощадок. Экспозиции должны рассказать о культуре коренных народов.

«Идея отличная: в естественном природном ландшафте организовать прогулочную зону, установить на ней семь различных этноплощадок, рассказывающих о быте и культуре коренных народов. Сейчас специалисты готовят проект, есть уверенность, что он будет востребован не только местными жителями, но и привлечет в самую колоритную деревню района туристов», — сообщил Антон Колодин.

Депутат посетил и другие объекты в деревне. Он осмотрел также школу-интернат, где на данный момент проводится ремонт.